Icardi, svolta improvvisa: nuova pretendente e la Juventus osserva…

Potrebbe esserci una grossa novità in arrivo in casa Inter per quanto riguarda Mauro Icardi. L’argentino avrebbe aperto al rinnovo di contratto per facilitare, poi, il successivo prestito ad un’altra squadra. Sarebbe questa la nuova idea in casa nerazzurra per non perdere uno dei migliori giocatori degli ultimi anni a cifre troppo basse.

E, in questo senso, lo stesso centravanti avrebbe aperto alla possibilità di andare incontro alla società. Il motivo? Diego Simeone e il suo Atletico Madrid. Infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, il club spagnolo starebbe pensando all’argentino per rinforzare l’attacco. I Colchoneros sarebbero il club ideale per il centravanti e potrebbero offrirgli l’occasione giusta per rimettersi in gioco da protagonista. Anche Wanda Nara sembra accogliere la novità con entusiasmo e starebbe spingendo per convincere suo marito, nonché assistito, ad accettare l’addio ai nerazzurri.

In questo scenario, attenzione sempre alla Juventus che osserva la situazione di Icardi ed è pronta, se ce ne fosse l’occasione, a fare la propria mossa. Difficile uno scambio con Dybala, ma non impossibile vedere i due argentini “scambiarsi” la maglia…