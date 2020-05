Icardi verso l’addio all’Inter: il PSG al lavoro per riscattarlo

Il futuro di Mauro Icardi sarà difficilmente ancora all’Inter. L’attaccante argentino, ex capitano dei nerazzurri, è reduce dalla sua prima stagione con la maglia del Paris Saint-Germain dove ha ben figurato, contribuendo alla vittoria del titolo in Ligue 1. I parigini stanno lavorando sul possibile riscatto. La cifra fissata era di 70 milioni prima che esplodesse la questione legata all’emergenza Coronavirus. Dopo la grave crisi che ha colpito le finanze societarie, difficilmente si potrà spendere nuovamente somme così enormi. Di conseguenza i francesi stanno cercando di trovare un accordo vantaggioso con l’Inter per concludere la trattativa favorevolmente. Lo riporta Sky Sport.