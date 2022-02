Il Barcellona fa la spesa in Italia: de Ligt in pole ma spunta Koulibaly

Rumors di mercato tra Spagna e Italia...

Infatti, come scrive il quotidiano catalano Sport, la società blaugrana alla ricerca di un centrale di difesa per la prossima stagione e ha messo nel mirino il difensore Kalidou Koulibaly . Il primo obiettivo - si legge - era Matthijs de Ligt, ma le alte richieste della Juventus - circa 75 milioni di euro - unite a un ingaggio superiore ai 10 milioni a stagione rendono l'affare quasi impossibile. Ecco perché il Barcellona avrebbe diretto il proprio interesse verso il gigante senegalese.

La dirigenza si starebbe concentrando su Koulibaly, legato al Napoli da un altro anno di contratto. Il club partenopeo chiederebbe poco più di 40 milioni di euro, ma dalla Catalogna sperano possa abbassare il prezzo in estate in virtù di un contratto in scadenza.