Il Barcellona piomba su Gosens: la posizione dell’Atalanta

Gosens entra nel mirino del Barcellona: contatto con gli agenti, l’Atalanta chiede 35 milioni

Nella vittoria della Germania sul Portogallo per 4-2 c’è la pesantissima firma di Robin Gosens . Non solo per il gol, ma anche per gli autogol propiziati e tutte le scorribande con cui ha velocemente schiacciato Cristiano Ronaldo e compagni. Dopo i 12 gol e 8 assist stagionali con l’Atalanta, il terzino tedesco si sta confermando anche all’Europeo, aumentando il suo appeal in ottica mercato.

In Serie A si è parlato più volte dell’interessamento di Juventus e Inter, ma adesso ci sarebbe anche il Barcellona sulle tracce di Gosens. Stando a quanto scrive la stampa tedesca, il club catalano avrebbe contattato gli agenti del giocatore per un possibile trasferimento. L’Atalanta spara alto, forte di un contratto in scadenza nel 2023: ci vogliono almeno 35 milioni di euro per portare via da Bergamo il classe1994. Nel caso in cui venisse soddisfatta la richiesta, la Dea registrerebbe l’ennesima lauta plusvalenza degli ultimi anni.