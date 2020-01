Il Barcellona punta sui muscoli: obiettivo Adama Traoré

Ci vuole un fisico bestiale, magari proprio quello di Adama Traoré. Il Barcellona starebbe puntando sul classe 1996 del Wolverhampton che in questo avvio di stagione ha entusiasmato la Premier League non solo per la sua evidente forma fisica, ma per le sue prestazioni in campo.

Il maliano è un ex blaugrana avendo giocato nelle giovanili catalane e anche in prima squadra prima di passare nel 2015 nel campionato inglese. L’ottima prima parte di stagione con il Wolverhampton ha messo Adama Traoré al centro del mercato e stando a quanto riportato dal The Sun, il Barcellona starebbe provando ad inserirsi nella corsa al calciatore già nel mirino di Manchester City e Liverpool.

A distanza di poco più di quattro anni, Traoré potrebbe tornare alle origini, in Spagna. Il Barcellona fa sul serio.