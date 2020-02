Il Bayern Monaco fa la spesa in Premier League: pronta maxi offerta per Firmino

Non solo Leroy Sané del Manchester City, il Bayern Monaco avrebbe messo nel mirino un altro top player della Premier League. Secondo quanto riportato dal Sun il club tedesco ssarebbe pronto a offrire al Liverpool circa 90 milioni di euro per Roberto Firmino.

Il centravanti Reds, da sempre elogiato dal tecnico Jurgen Klopp e definito insostituibile, sembra essere molto apprezzato dai campioni di Germania che, nel caso di arrivo di Werner – attaccante del Lipsia – proprio al Liverpool, potrebbero tentare l’assalto al brasiliano che, a quel punto, avrebbe in casa un concorrente in più per un posto da titolare nell’undici degli inglesi.