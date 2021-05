Il Bayern Monaco trema: Lewandowski può andare in Premier League

Il centravanti polacco incerto sul suo futuro

In queste ore, infatti, sono tanti i rumors che vorrebbero il centravanti polacco accostato ad altri club. Pini Zahavi, agente del bomber, sarebbe pronto a portarlo via dalla Germania. Dopo l'addio di David Alaba, che lascerà la società al termine dell'annata, anche Lewandowski sembra poter essere in partenza dalla Baviera. ESPN fa sapere che i club più interessati al giocatore sono Chelsea e Manchester City, ovvero le due finaliste di quest'edizione della Champions League. I contatti tra le parti ci sarebbero già stati ma ancora non si parlerebbe di trattativa ma solo di un sondaggio per comprendere se vi siano dei margini per aprire all'operazioni. Il futuro di Lewandowski potrebbe essere in Premier League.