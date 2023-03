Il Benfica è pronto a tutto per il “nuovo Messi” di origini italo-argentine

Si, è vero. Un italo-argentino è soprannominato "il nuovo Messi" proprio per la somiglianza allo stile di gioco del fuoriclasse. Il Benfica sarebbe in pole per aggiudicarsi il 17enne Gianluca Prestianni. L'ala destra è definito "la pulce" come il campione del mondo proprio per la sua altezza di 1,66 e presenta un'ottima prospettiva in ottica futura. Il club lusitano lo avrebbe messo nel mirino già da diverso tempo ed ora sarebbe pronto a passare all'attacco, proponendosi con una prima offerta di 8 milioni di euro con bonus che farebbero levitare la cifra a 12 milioni. Per il momento il suo attuale club, il Vélez Sarsfield ci starebbe pensando. Sul giovane talento vi sarebbero anche Real Madrid, Barcellona, le due di Manchester, Juventus, Inter e Napoli. Insomma, tutta Europa segue le gesta di un solo calciatore. Inoltre, la possibilità del doppio passaporto - italiano o argentino - apre diversi scenari di mercato, con un contratto in scadenza nel prossimo 20224.