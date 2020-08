Il Benfica non si ferma più: contatti con l’Inter per Joao Mario

Come se non bastassero i due colpi Vertonghen e Cavani (il Matador non ancora ufficiale ma la trattativa è in dirittura d’arrivo), il Benfica continua a guardarsi intorno e dopo aver rinforzato difesa e attacco adesso riflette su come migliorare il centrocampo. L’ultimo nome è quello di Joao Mario, centrocampista portoghese di proprietà dell’Inter.

L’IDEA DEL BENFICA

Il Benfica sposta il mirino in casa Inter per rinforzare ulteriormente la rosa, il nome di Joao Mario stuzzica le fantasie portoghesi. I milanesi sarebbero ben disposti ad ascoltare nuove proposte per il giocatore che in realtà è sempre stato un peso in casa nerazzurra, fin da pochi mesi dopo il suo arrivo. L’ultima stagione Joao Mario l’ha disputata alla Lokomotiv Mosca, club che sarebbe stato anche propenso a comprare il cartellino del portoghese se non fosse per le economie poco fiorenti del club. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la pista Benfica è viva e potrebbe prendere piede nei prossimi giorni.