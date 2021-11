Il Botafogo sogna il colpo “galactico”: idea Marcelo per la prossima stagione

L'esterno andrà in scadenza a giugno

C'è anche il terzino brasiliano del Real Madrid Marcelo tra i nomi importantissimi dei giocatori che andranno in scadenza di contratto al prossimo giugno 2022. L'esterno sembra essere sempre più vicino all'addio dal club Blancos. Il contratto del giocatore non verrà rinnovato, almeno questa è la sensazione e sull'esperto classe 1988 potrebbero essere davvero tante le squadre.

Come riportato dal sito Torcedores.com tra le società interessate, anche numerose squadre carioca tra cui il Botafogo, appena promosso nel campionato Brasilerao. Marcelo era stato accostato ad alcuni club europei ma la sensazione è che il suo ritorno in Patria sia la pista maggiormente percorribile. In passato si era parlato di Fluminense ma anche la pista Botafogo potrebbe essere un positiva novità. Sebbene il patron del club non veda di buon occhio calciatori ormai in là con l'età e a fine carriera, l'eventuale approdo di un big come Marcelo potrebbe aiutare la campagna abbonamenti della prossima annata e portare anche importanti accordi con gli sponsor.