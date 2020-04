Il Chelsea chiama… Mertens risponde: Lampard lo vuole a parametro zero

Su Dries Mertens è tornato con forza anche il Chelsea. Non solo Inter e Roma, secondo quanto riporta il Daily Mail, dopo il tentativo concreto dello scorso gennaio, i Blues avrebbero lanciato l’ennesima offensiva per il centravanti del Napoli.

Il belga, attualmente in scadenza di contratto col Napoli, sarebbe un pallino fisso di Frank Lampard, manager dei londinesi. Secondo il tabloid britannico, infatti, sarebbe proprio lui uno dei motivi per i quali Mertens potrebbe rispondere affermativamente alla chiamata della Premier League e dire sì alla squadra dello Stamford Bridge. Il trasferimento del classe 1987 potrebbe avvenire a parametro zero se non ci saranno novità tra calciatore e Napoli.