Il Chelsea fa “la spesa” al Bayern Monaco: tre gli obiettivi per la difesa

Nonostante al Chelsea si stia pensando di rinnovare il contratto dell’esperto Thiago Silva, la dirigenza blues sembra essere intenzionata a mettere a segno un altro super colpo per il pacchetto difensivo.

Secondo Sport Bild c’è anche Jerome Boateng nel mirino della squadra allenata da Thomas Tuchel per il reparto arretrato. Si tratta dell’ennesimo giocatore del Bayern Monaco entrato nei radar del club di Londra. Infatti, già in precedenza, i rumors avevano dato gli inglesi molto interessati a Süle e a David Alaba che in estate potrebbero lasciare Moncao di Baviera. Per ora, il difensore 32enne non ha trovato un accordo per il rinnovo di contratto e sarebbe dato per partente. Il Chelsea è pronta a fare la spesa in Germania…