Il Chelsea pensa a Dybala, ma lui vuole restare alla Roma

Ha del clamoroso la notizia che nelle ultime ore rimbalza dall'Inghilterra. Il nuovo mister del Chelsea , Mauricio Pochettino, ha le idee chiare riguardo il nuovo corso dei blues e vuole Paulo Dybala nel suo undici titolare. La clausola rescissoria per club esteri è di "soli" 12 milioni di euro. In questo modo, l'argentino può lasciare la Roma per pochissimo e approdare a Londra, dove già sentono la mancanza di Kai Havertz (trasferitosi all'Arsenal) e Mason Mount (Man. United). Ma occhio alle intenzioni del calciatore.

Ad oggi si tratta solo di un'idea e nessun contatto vi è stato tra i due club, o tra allenatore e giocatore. Come, del resto, non appare prioritaria l'idea di lasciare l'Italia per Paulo Dybala. Anzi, il pressing del Chelsea e l'interessamento di Pochettino possono volgere a favore sia del numero 21 che della stessa Roma. Le parti si incontreranno nei prossimi giorni per discutere un rinnovo di contratto su altri termini, così da cancellare la clausola rescissoria "a briciole" e, magari, aumentare lo stipendio della Joya. Vorisimilmente dai 4,2 che percepisce oggi ai 6 milioni netti a stagione tanto ambiti. Ma per ora sono solo supposizioni, ciò che appare quasi certo è che il giocatore non si trasferirà a Londra. Almeno oggi non è sua intenzione.