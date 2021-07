Il Chelsea piomba su Lukaku: maxi offerta all’Inter

Assalto dei blues al centravanti belga

Redazione ITASportPress

Il Chelsea non molla la presa su Romelu Lukaku e stanzia 130 milioni per il mercato. Secondo il Corriere della Sera, la squadra di Londra starebbe provando ogni soluzione possibile per mettere le mani sul centravanti belga, fresco di vittoria dello scudetto con i nerazzurri.

Da quanto si apprende, il patron Roman Abramovic avrebbe "spedito" a Milano suo figlio per prendere contatto con l'entourage della punta e provare a convincere lui e la società. I colloqui sarebbero in corso con tanto di maxi proposta contrattuale a Lukaku. Per lui sarebbero pronti 10 milioni di euro all'anno. Dalle prime indiscrezioni, però, il belga avrebbe già respinto ogni tipo di proposta affermando di voler restare all'Inter a prescindere da tutto.

Oltre a trovarsi bene a Milano, l'attaccante è grato al club che due anni fa, di questi tempi, lo portava via dall’incubo Manchester United e da un campionato nel quale aveva imboccato un tunnel senza uscita. Motivo per cui, proprio la Premier League sarebbe la seconda spiegazione alla voglia di Romelu di restare in Italia. Lukaku non ha alcuna intenzione di tornare in un torneo dove non si sente più a proprio agio.