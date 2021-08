Il Chelsea saluta Abraham: “Ti auguriamo il meglio per il futuro”

Il Chelsea su Twitter saluta il suo ex attaccante, augurandogli buona fortuna per il futuro.

Finisce ufficialmente l'avventura di Abraham al Chelsea (anche se c'è un diritto di recompra fissato ad 80 milioni di Euro da parte dei bleus). L'attaccante inglese, ora di proprietà della Roma è cresciuto nelle giovanili del Chelsea (ha vinto 2 UEFA Youth League e 2 FA Youth League) e ha giocato anche in prima squadra.

PALMARES - 82 presenze e 30 gol. Questi sono i numeri di Abraham con la maglia del Chelsea. Con i "blues" si è tolto anche la soddisfazione di conquistare, seppur da rincalzo, una Champions League e una Supercoppa Europea. Il Chelsea ha voluto su Twitter salutare, il suo ormai ex calciatore, pronto a vestire la maglia della Roma: "Tutto il Chelsea Football Club ringrazia Abraham per il suo contributo a Stamford Bridge e gli augura il meglio per il futuro".