Il Chelsea tenta il sorpasso all’Inter per Werner: la chiave è… Rudiger

L’Inter rischia grosso nella sfida per Timo Werner. L’attaccante tedesco, esploso con il Lipsia, è corteggiato dai nerazzurri e da altri top club europei. Tra questi c’è anche il Chelsea. Secondo quanto riportato dalla Bild, il club inglese sarebbe pronto a fare follie per avere in squadra dalla prossima stagione il giovane bomber della formazione sponsorizzata Red Bull. Sempre secondo il quotidiano tedesco, una chiave importante nella trattativa sarebbe Anthony Rudiger. Il difensore del Chelsea è connazionale e amico di Werner. E per una volta l’ex centrale della Roma si sarebbe messo nei panni del direttore sportivo, pressando Timo per convincerlo a firmare per il Chelsea. Basteranno i consigli di Rudiger a spingere Werner a Londra?