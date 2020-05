Il DC United sogna: in attacco sarà doppio Higuain

Quale futuro di Gonzalo Higuain? L’attaccante della Juventus si appresta ad iniziare gli allenamenti alla Continaassa dopo lo stop forzato per l’emergenza coronavirus, ma le voci di mercato che lo vedono protagonista non accennano a diminuire. Anzi… Dopo la pista argentina, ne spunta un’altra piuttosto plausibile.

Higuain, dal River alla MLS

Il futuro dell’attaccante della Juventus resta da decifrare. Higuain ha un contratto in scadenza nel 2021 con la Vecchia Signora e, anche secondo quanto dichiarato da suo padre, intende rispettarlo. Certo è, però, che nella mente del Pipita c’è la voglia di terminare sempre più vicino alla propria famiglia. L’ipotesi River Plate, infatti, resta semre la più accreditata nonostante le smentite. Una valida alternativa, però, secondo il Washington Post sarebbe offerta dalla Major League Soccer. Da quanto si apprende, infatti, il DC United, ex club di Rooney, vorrebbe portare una nuova stella nella squadra e avrebbe individuato in Higuain l’attaccante perfetto. Con lui, inoltre, ci sarebbe anche un altro Higuain, Federico, suo fratello. La dirigenza del club americano vorrebbe puntare forte sull’accoppiata in famiglia per portare lustro alla società e, ovviamente, anche risultati importanti. Da capire se i primi sondagi riceveranno risposta affermativa dal diretto interessato.