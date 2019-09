Il Galatasary allo scoperto: “Iniziata la negoziazione per Falcao…”

Radamel Falcao verso la Turchia, precisamente al Galatasary. Dopo i rumors e le annesse polemiche, ecco il club turco uscire allo scoperto.

La società ha reso noto attraverso un messaggio apparso sui canali ufficiali che la trattativa e il dialogo col Monaco, club attuale del bomber colombiano, sono iniziate ufficialmente.

“Sono iniziati i negoziati ufficiali con il calciatore e il club AS Monaco FC per il trasferimento del calciatore professionista Radamel Falcao García Zárate nel nostro club”. Con queste parole il Galatasary ha annunciato quello che era stato richiesto dalla stessa dirigenza del club del Principato che lamentava una mancanza di professionalità da parte dei turchi per l’andamento della vicenda. Adesso, Falcao è davvero vicino a cambiare maglia. Per El Tigre, i turchi dovrebbero pagare i 5 milioni richiesti dai francesi, prezzo fissato e annunciato dal vicepresidente Oleg Petrov.