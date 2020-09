Il Genoa prepara il colpo a centrocampo: piace un ex Arsenal

Lo scampato pericolo nell’ultima stagione, con la salvezza arrivata proprio in extremis, ha motivato il Genoa. Il Grifone non vuole correre altri rischi e sta lavorando per allestire una squadra in grado di vivere un campionato relativamente tranquillo. Per poter conseguire un simile obiettivo è necessario fare acquisti di altissimo livello sul mercato. E uno dei profili accostati al club ligure è un nome assolutamente di primo piano: Jack Wilshere. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

ARSENAL

Il ragazzo classe 1992 è reduce dall’esperienza non esaltante con il West Ham, da cui potrebbe svincolarsi nei prossimi giorni. Tuttavia il suo percorso di crescita è assolutamente di tutto rispetto: la trafila delle giovanili con l’Arsenal gli è valso il debutto in Premier League con i Gunners nel 2008. Poi gli addii e le ripartenze dal club londinese, culminate con il via libera definitivo nel 2018.

