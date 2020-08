Il Genoa si muove per il clamoroso ritorno in Italia di… Giovinco

Una Formica Atomica per il Genoa. Questa la pazza idea del Grifone per la prossima stagione: Sebastian Giovinco potrebbe tornare in Italia e in Serie A dopo le due esperienze all’estero in MLS ed in Arabia Saudita.

Giovinco in Italia: il Genoa ci pensa

Secondo quanto riporta Fantacalcio.it, continua la caccia del Genoa ai colpi per la prossima stagione. Dopo la salvezza ottenuta all’ultima giornata, il Grifone vuole rinforzarsi e starebbe pensando proprio a Giovinco. L’arma in più per convincerlo potrebbe essere l’eventuale arrivo in Liguria del ds Daniele Faggiano dal Parma. L’uomo mercato dovrebbe diventare presto ufficialmente dirigente del Genoa e potrebbe essere decisivo per il ritorno della Formica Atomica in Serie A avendoci già provato anche per i ducali nelle scorse finestre di trattative.

