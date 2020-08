Il Genoa sogna il grande colpo: Pato nel mirino

Si è appena liberato dal San Paolo, ma il futuro di Alexandre Pato nel mondo del calcio non è assolutamente finito. Anzi. Nonostante le voci insistenti di un suo ritorno alle origini nell’Internacional di Porto Alegre, per il Papero potrebbero aprirsi altre piste suggestive. Anche in Italia…

Secondo quanto si apprende da Tuttosport, Pato sarebbe finito addirittura nel mirino del Genoa. In attesa di conoscere quale sarà il prossimo allenatore del Grifone, la società starebbe pensando al mercato e a quello che potrebbe essere il grande colpo ad effetto per riportare l’entusiasmo nella piazza. I rossoblù del neo ds Faggiano starebbero sognando di riportare in Italia Alexandre Pato. L’ex Milan manca dal nostro campionato da sette anni e sarebbe un colpo importante. Da capire, però, quali siano le intenzioni del giocatore che, come detto, aveva in mente il ritorno nel club che lo aveva lanciato ai grandi palcoscenici, l’Internacional di Porto Alegre.

