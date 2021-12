Il Genoa sogna in grande: spunta l’idea Pjanic

Possibile colpo per il mercato invernale

Per un 2022 diverso da come è stato il finale dell'ultimo anno, in casa Genoa si pensa in grande. Per mister Shevchenko potrebbero arrivare grossi aiuti dal mercato invernale e il grande colpo potrebbe essere una vecchia conoscenza del nostro calcio. Il Grifone starebbe infatti meditando di riportare in Italia Miralem Pjanic.