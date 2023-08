Il Lecce sistema la difesa: ufficiale l’arrivo di Ahmed Touba

Belga naturalizzato algerino, classe '98, Touba, prodotto del vivaio del Bruges, ha giocato anche in Bulgaria con il Beroe e in Olanda con l'RKC Waalwijk. Quindi, all'inizio della stagione '22-23, il trasferimento in Turchia: con il Başakşehir Touba ha disputato una stagione da titolare in Süper Lig e in Conference League, avventura terminata agli ottavi di finale contro il Gent.