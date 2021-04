Il Leicester piomba su Gosens, l’Atalanta fissa il prezzo

Gosens attrae l'Inghilterra: c'è il Leicester dell'ex compagno Castagne, l'Atalanta fissa il prezzo

10 gol e 8 assist in 38 presenze stagionali. Basterebbero questi dati per descrivere la stagione di RobinGosens, autentico dominatore della fascia sinistra dell’Atalanta. Le sue prestazioni sempre più convincenti hanno attirato le mire non solo dei top club italiani, perché oltre a Inter e Juventus, che da tempo pensano all’esterno tedesco, ci sarebbero anche gradimenti da parte dei club di Premier League.