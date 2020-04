Il Liverpool piomba su Mbappé: Klopp ha contattato… suo padre

Tutti pazzi per Kylian Mbappé. L’attaccante francese del Paris Saint-Germain è sicuramente il nome più importante che circola in ambito calciomercato. Il campione del mondo con la Francia piace, e tanto, non solo al Real Madrid.

A confermarlo è l’indiscrezione di Le10sport.com secondo cui persino il Liverpool si sarebbe fatto avanti, in un modo piuttosto originale. Il tecnico degli inglesi Jurgen Klopp, infatti, avrebbe contattato ‘il clan Mbappé’, tra cui anche il padre Wilfried per convincere il giocatore ad unirsi al club di Premier League. Secondo quanto si apprende, il manager tedesco avrebbe chiamato personalmente il padre del calciatore e ha espresso la sua stima per il ragazzo. Il Liverpool starebbe pensando all’enfant prodige in caso di cessione di Sadio Mané. Anche in questa possibile trattative che vede coinvolto il senegalese, ci sarebbe di mezzo il Real Madrid, prima pretendente proprio per Mbappé il cui contratto col il club di Ligue 1 è in scadenza nel 2022.