Il Liverpool tenta il colpo “galactico”: Rodrygo nel mirino

Possibile affare tra Reds e Blancos

Potrebbe essere un rinforzo "galactico" il prossimo colpo di mercato del Liverpool . I Reds di Jurgen Klopp non hanno praticamente operato nel corso della scorsa finestra estiva di trattative, ma potrebbero tornare ad essere protagonisti nelle prossime sessioni.

Infatti, secondo quanto trapela dai media inglesi, la formazione di Premier League sarebbe intenzionata a portare alla corte del manager tedesco rinforzi di qualità anche in chiave futura. Secondo il Daily Mirror, il Liverpool avrebbe messo nel mirino Rodrygo, esterno offensivo del Real Madrid nettamente in crescita negli ultimi mesi. Il club inglese, scrive il quotidiano, sarebbe disposto a pagare 80 milioni di euro per il ventenne attaccante brasiliano.