Il Manchester City è pronto a chiudere per il difensore più costoso della storia

Un investimento da oltre 100 milioni che vede la squadra di Pep Guardiola in pole: l'obiettivo è il difensore croato Josko Gvardiol, ma il Lipsia non sia accontenta

Il tecnico Guardiola chiede, il Manchester City provvede. È questa ancora una volta la base del rapporto che c'è tra allenatore e club, che si appresta ad acquisire Josko Gvardiol rendendolo il difensore più costoso della storia del calcio. Si parla di cifre astronomiche per un difensore centrale, fuori da ogni logica. I citizens hanno offerto 100 milioni di euro per il cartellino, superando di più di 10 lunghezze la cifra spesa dallo United per ingaggiare Harry Maguire nel 2019 (87 milioni di euro, attualmente il difensore più costoso).