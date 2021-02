Il Manchester City ha deciso: è Haaland l’erede di Aguero

Il Manchester City ha deciso quale sarà il sostituto di Sergio Aguero nella prossima stagione. In scadenza di contratto con i Citizens, il Kun potrebbe salutare con la società inglese che ha bene in mente chi prenderà il suo posto. Si tratta del centravanti norvegese Erling Haaland.

Haaland al posto di Aguero

Detto del contratto in scadenza di Sergio Aguero, il Manchester City si sta guardando intorno per trovare il degno erede. Compito non facile visti gli ultimi 10 anni vissuti dal Kun in maglia Citizens. Vittorie e soprattutto tanti gol per il calciatore argentino che, però, con ogni probabilità saluterà l’Inghilterra, o per lo meno Manchester.

Secondo il Mirror, la squadra allenata da Pep Guardiola starebbe puntando l’enfant prodige del Borussia Dortmud Erling Haaland. Sul piatto ci sarebbe pronta un’offerta monstre da 114 milioni di euro, ben oltre i 75 previsti dalla clausola rescissoria. Il motivo è legato alla voglia di anticipare le tante rivali in corsa per il centravanti norvegese per il quale sarebbe pronto anche un ricco stipendio che salirebbe dagli 156.000 a 457.000 euro a settimana.