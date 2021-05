Il Manchester United pensa a Ronaldo: contatto con Solskjaer

Dalla Spagna rilanciano lo scenario suggestivo: il Manchester United pensa al ritorno di Cristiano Ronaldo

La Juventus si gioca tutto in una notte, precisamente quella di domenica. In caso di vittoria contro il Bologna e contemporaneo passo falso di una fa Napoli o Milan, si riaprirebbe un’autostrada che sembrava bloccata fino a poco tempo fa, quella che porta dritta alla Champions League . In quel caso, cambierebbe molto della programmazione futura, a partire da Cristiano Ronaldo, il cui futuro è in bilico.

LO UNITED PENSA AL CLAMOROSO RITORNO - Stando a quanto riporta il quotidiano As, ha ripreso piede l’ipotesi del suggestivo ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United, qualora la squadra di Pirlo non conquistasse la Champions League. Il tecnico Ole Gunnar Solskjaer, ex compagno di squadra di CR7, sarebbe in contatto con il portoghese, il campione ideale da collocare in mezzo a tanti talenti come i vari Rashford e Bruno Fernandes. Il quotidiano spagnolo spiega che la Juve potrebbe fissare un prezzo pari a 25 milioni di euro per Ronaldo, cifra del tutto accessibile agli inglesi.