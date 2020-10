Il mercato non è finito per Mandzukic: due italiane ci provano

Il futuro di Mario Mandzukic potrebbe essere ancora in Italia. Nonostante il calciomercato estivo sia terminato lo scorso 5 ottobre, i giocatori svincolati possono ancora firmare con le squadre della nostra Serie A. Il croato sembra essere l’ultima idea di due club del nostro Paese.

Mandzukic: 2 piste in Serie A

Il ritorno di Mario Mandzukic in Italia è ormai tanto chiacchierato da tempo ma questa volta potrebbe realizzarsi per davvero. L’attaccante croato classe 1986 ex Juventus, potrebbe essere ancora utile ad almeno due squadre di Serie A. Stando ai rumors, Fiorentina e Sampdoria sono molto interessate al centravanti recuce dall’esperienza all’Al Duhail, suo ultimo club. Da capire se il croato deciderà di abbassare le pretese di ingaggio rispetto ai 6 milioni che percepiva prima. In tal caso, l’operazione potrebbe andare in porto.