Il messaggio della Fifa: “Nessuna proroga al mercato. Scadenze al 30 giugno ma…”

Il tema del calciomercato, con scadenze e date di apertura, sta riscaldando l’ambiente del pallone. L’emergenza coronavirus obbligherà a qualche cambiamento ma la Fifa, almeno per quanto riguarda le scadenze previste al 30 giungo, resta ferma sulla sua posizione.

A parlare dell’argomento è stato Emilio Garcia SIlvero, direttore legale della Fifa, che intervistato da Cadena Cope ha voluto specificare: “La Fifa non può prorogare d’ufficio i contratti oltre il 30 giugno, ma le finestre di trasferimento non saranno le stesse e i giocatori non potranno essere tesserati”. E infatti: “Di fatto il 1 luglio non si aprirà il mercato. Se una cessione si conclude il 30 giugno teoricamente il giocatore dovrebbe tornare al suo club di origine, però la finestra di tesseramento non sarà aperta, quindi l’affare non verrebbe elaborato. L’idea è che le finestre finiscano poco prima dell’inizio del campionato e che non coincidano con esso”.