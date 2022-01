Il Messina si rinforza: ds Pitino piazza 5 colpi

Il club peloritano ha chiuso col botto la campagna trasferimenti invernale

Il Messina in questa ultima giornata di calciomercato ha lavorato benissimo con tanti acquisti messi a segno dal nuovo ds Marcello Pitino. Il patron Sciotto ha chiesto di centrare la salvezza e questi rinforzi potrebbero ridare slancio ai peloritani.

STATELLA - L’Acr Messina comunica l’ingaggio del calciatore Giuseppe Statella , 34 anni. Il centrocampista vanta una lunga carriera con oltre 300 presenze tra i professionisti, molte in serie B, e nella prima parte della stagione ha vestito la maglia del Lavello in serie D collezionando 18 presenze e andando a segno tre volte. Arriva a titolo definitivo con contratto sino al 30 giugno 2022. Il calciatore, completate le procedure sanitarie obbligatorie per l’inserimento nel gruppo squadra, sarà a disposizione dello staff tecnico.