Il Milan fa la spesa in Serie A: per l’attacco c’è una rivelazione del 2021

I rossoneri potrebbero strappare all'Udinese il bomber

Non sarà facile convincere la società friulana ma ad ogni modo ci sarà almeno un tentativo. L'Udinese ha prelevato Beto in prestito con obbligo di riscatto (fissato a 10 milioni) dalla Portimonense, e in tal senso andrebbe anticipato il riscatto. L'operazione non è delle più semplici ma il Diavolo ha le idee chiare sul proprio futuro e per una delle rivelazioni della stagione in corso qualche riflessione in più ed eventualmente qualche piccolo sforzo potrebbe essere fatto...