Il Milan ha deciso: scelto il dopo Kessie

La dirigenza ha le idee chiare

Redazione ITASportPress

Non sono settimane facili in casa Milan per quanto riguarda il futuro di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano non ha ancora rinnovato il suo contratto e, con ogni probabilità, non lo farà. Fischi e polemiche attorno al giocatore non aiutano e la società, anche per queste ragioni, ormai da tempo si sta guardando intorno.

In tal senso, i nomi sono stati diversi ma il Diavolo ha una preferenza. Si tratta di Renato Sanches, centrocampista del Lille, che resta sempre nel mirino del Milan e nello specifico di Maldini e Massara. in vista della prossima stagione. Il giocatore portoghese resta il primo indiziato per prendere il posto nella rosa rossonera di Franck Kessie che dovrebbe liberarsi a zero in estate.

Il portoghese è seguito anche da altri top club ma più volte ha strizzato l'occhio ai rossoneri facendo capire di apprezzare la possibili futura destinazione. Le prossime settimane saranno importanti, se non decisive, per fare passi avanti per il fatidico sì.

Renato Sanches (getty images)