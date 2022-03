Il Milan ha messo le mani su Origi: in arrivo a parametro zero

L'attaccante potrebbe trasferirsi dal Liverpool al club rossonero

Redazione ITASportPress

Non solo calciatori che lasciano il campionato italiano, la Serie A sembra essere pronta ad accogliere diversi volti nuovi. In modo particolare in casa Milan si lavora all'arrivo di diversi profili. Se il passaggio di Franck Kessie al Barcellona da luglio è ormai cosa fatta, il Diavolo starebbe per chiudere un affare in entrata. Si parla infatti del colpo a parametro zero di Divock Origi, attaccante del Liverpool.

Classe 1995, Origi non rinnoverà il suo contratto in scadenza con i Reds e potrebbe dunque arrivare in Italia gratuitamente. La società rossonera si è mossa con anticipo rispetto alle altre pretendenti e spera di chiudere l’accordo già nei prossimi giorni. Il Milan è alla ricerca di un attaccante giovane e affidabile per la prossima stagione, e che soprattutto possa essere pronto a prendere il posto dei più esperti - e avanti con l'età - Ibrahimovic e Giroud. In tal senso, il centravanti belga piace a Maldini e a tutto l'ambiente rossonero.

In questa stagione ha segnato cinque gol totali, di cui due in Premier League, due in Carabao Cup e uno in Champions League proprio contro il Milan a San Siro.