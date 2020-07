Il Milan trema: il Manchester United all’assalto di un big

Trema il Milan: il Manchester United è alla ricerca di un nuovo difensore in vista della prossima stagione e avrebbe messo nel mirino Alessio Romagnoli. Il centrale rossonero, nonché capitano del Diavolo, è assolutamente una pedina fondamentale del club milanese tanto da non aver saltato neppure una gara in questa stagione. Le sirene inglesi, però, potrebbero cambiare il suo futuro.

Milan, il Manchester United ci prova per Romagnoli

Come scrive ESPN, il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer è alla ricerca di un difensore centrale in vista della prossima stagione. Nella lista del tecnico, presentato nelle scorse settimane ai dirigenti Red Devils, ci sarebbe appunto Romagnoli. Oltre ai nomi di Nathan Ake del Bournemouth e Tyrone Mings dell’Aston Villa, ci sarebbe appunto il difensore del Milan e della Nazionale che ha attratto l’interesse del tecnico dei Red Devils. Chissà se gli inglesi proveranno l’affondo e soprattutto se il calciatore verrà attirato da un’offerta dalla Premier League.

