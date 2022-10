Psg ha messo gli occhi su un big del Milan

Si avvicina la finestra di mercato invernale e i rumors sono già tanti. In tal senso, le voci che arrivano dalla Francia mettono seria pressione al Milan. Secondo Le10Sport, il Paris Saint-Germain non ha mollato Milan Skriniar dell'Inter come rinforzo per la difesa, ma avrebbe pronta l'eventuale alternativa che sarebbe un gioiello rossonero.