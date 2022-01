Il Newcastle ci prova per Gosens: accordo col giocatore

Indiscrezione di mercato sul calciatore dell'Atalanta

Robin Gosens non ha mai nascosto il desiderio di giocare in Premier League ed ecco che adesso potrebbe essere accontentato. Il tedesco dell'Atalanta non gioca dallo scorso 29 settembre, giorno dell'infortunio subito nella sfida di Champions League contro lo Young Boys. Un problema che ancora oggi lo tiene fermo lontano dal campo e dalle rotazioni di Gasperini ma che non impedisce ai top club d'Europa di corteggiarlo. In modo particolare, come affermato anche da Sky, sull'esterno della Dea ci sarebbe il Newcastle che avrebbe anche già un accordo con lui.