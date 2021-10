Il Newcastle fa la spesa… al Psg: Icardi e Keylor Navas i primi due colpi

Pazza idea della nuova proprietà degli inglesi

L'acquisizione del Newcastle da parte del fondo saudita PIF apre scenari davvero interessanti e fantasiosi. I tifosi del club inglese sognano già un Dream Team di altissimo livello in stile Manchester City o Paris Saint-Germain. E proprio dal Psg potrebbero arrivare i primi due colpi della nuova era dei Magpies.

Come riportato da AS, infatti, già dalla prossima estate la nuova proprietà del Newcastle starebbe pensando a mettere a segno due colpi di lusso. I nomi, per ora, sarebbe due: un attaccante e un portiere di prima fascia. Gli indiziati sono Keylor Navas e Mauro Icardi. Sul centravanti argentino si registra l'interesse da sempre molto forte della Juventus, mentre il costaricano potrebbe essere attratto dalla destinazione che gli consentirebbe di divincolarsi dal duello tra i pali con Gianluigi Donnarumma che è destinato, inevitabilmente, a farsi sempre più tosto col passare delle settimane.