Il Newcastle fa sul serio per Gosens e prepara l’offerta all’Atalanta

Il tedesco sta avendo una stagione sfortunata

Robin Gosens sempre nel mirino del Newcastle . Il tedesco dell' Atalanta piace alla nuova proprietà araba del club inglese che sembra intenzionata a fare una maxi offerta alla Dea che, in questa stagione, non ha avuto il suo laterale mancini a disposizione praticamente mai. Ad inizio anno l'infortunio dell'esterno che ne ha condizionato il rendimento e l'impiego.

La formazione di Bergamo sa di questo interessamento per il suo calciatore ma ancora non ha ricevuto, secondo TMW, una reale offerta. In tal senso la valutazione del tedesco sarebbe attorno ai 25-30 milioni, cifra che probabilmente il Newcastle potrebbe offrire. La risposta della Dea potrebbe anche essere affermativa in quanto sta trovando certezze proprio su quella corsia dove Giuseppe Pezzella sta dando un grande segnale nelle ultime partite. In rosa, inoltre, presenti anche Zappacosta e Maehle che possono giocare, e bene, da quella parte in caso di necessità.