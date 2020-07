Il Parma centra la salvezza e… fa ricco il Napoli: 30 milioni in arrivo agli azzurri

La vittoria del Parma contro il Napoli ha permesso ai ducali di salvarsi con ben tre giornate d’anticipo. Un’ottima notizia per i crociato ma anche per la stessa società partenopea che, escludendo il risultato del campo, può comunque sorridere.

Parma salvo: 30 milioni al Napoli

I tre punti ottenuti dal Parma hanno permesso alla società emiliana di confermare la propria presenza in Serie A. Allo stesso modo, in tema mercato, il successo ha fatto automaticamente scattare il riscatto di ben tre giocatori, curiosamente tutti e tre legati al Napoli.

Il Parma con la permanenza in Serie A dovrà automaticamente riscattare dal club partenopeo tre giocatori: Roberto Inglese per 20mln di euro (l’anno scorso portò nelle casse già 2mln di prestito oneroso e 2 di bonus salvezza), Alberto Grassi per 7mln di euro (l’anno scorso fu pagato 2mln di prestito) e Luigi Sepe per una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro. Nelle casse della società partenopea, quindi, entranno circa 30 milioni.

Sorride il Parma ma… anche il Napoli.

