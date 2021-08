Milan, Corona più vicino

Il tecnico del Porto ha preferito non convocare Corona. Milan sempre vigile sul messicano.

TRATTATIVA - Dalle ultime indiscrezioni, la distanza tra il Porto e il Milan si è ridotta, ma ancora la trattativa non ha portato esito favorevole per i rossoneri. Certo, sull'esterno del Porto non c'è solo la squadra milanese, ma Paolo Maldini sta seguendo da vicino la vicenda. Il Porto, ha chiesto 15 milioni per la cessione del messicano, il Milan invece sembra non volersi spingere oltre i 10 milioni. C'è ancora da lavorare, ma il tempo è poco. Il 31 Agosto, alle ore 20.00 chiude il calciomercato in Italia e c'è il rischio che i rossoneri, siano costretti a cambiare profilo. Seguiranno aggiornamenti, decisivi sicuramente nelle prossime 24 ore. La mancata convocazione indica una sola cosa, mai come questa volta, Corona è vicinissimo a lasciare il Porto.