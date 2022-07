Il presidente del Santos: “Neymar? Porte sempre aperte, stiamo parlando”

Il futuro di Neymar è una delle questioni più calde di questa estate. Il Paris Saint-Germain sta attuando una rivoluzione con l'arrivo del nuovo direttore sportivo Campos: nella lista degli esuberi ci sarebbe clamorosamente anche il fuoriclasse brasiliano. I parigini vorrebbero liberarsi del giocatore dopo le ultime stagioni non al meglio da parte di O Ney. I top club europei stanno alla finestra per scrutare la situazione dell'attaccante, ma anche oltreoceano non mancano gli estimatori.