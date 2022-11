Il presidente dello Sporting Lisbona sul ritorno di CR7: “Non c’è mai stato niente”

Non è sicuramente un periodo facile per Cristiano Ronaldo . Il fuoriclasse portoghese ha da poco rilasciato un'intervista che ha fatto tanto discutere, viste le sue dichiarazioni contro il Manchester United e l'allenatore Ten Hag . Tra le parti c'è aria di addio e già nella prossima sessione di calciomercato estivo, CR7 potrebbe intraprendere una nuova avventura per la sua carriera. Da anni si parla di un suo possibile ritorno allo Sporting Lisbona , club che l'ha lanciato nel calcio che conta.

Intervistato al canale portoghese RTP3, il presidente dello Sporting Club, Frederico Varandas, esce allo scoperto e parla così delle voci riguardo il possibile ritorno di CR7, in rotta con il Manchester United: "Il ritorno di Cristiano Ronaldo? Non c’è mai stato niente. Dall’inizio della stagione il nostro allenatore è stato massacrato in ogni conferenza stampa, sono solo voci che non intendo alimentare. È una questione finita. Tutti allo Sporting sognano il suo ritorno, ma non abbiamo i soldi per pagargli lo stipendio".