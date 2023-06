Il primo colpo di mercato del Psg arriva dal… Real Madrid

Rivali in campo, soci in affari. Il primo colpo del rivoluzionario mercato del Psg potrebbe arrivare proprio dal RealMadrid. Si, perché i rapporti tra i blancos e Marco Asensio sembrano essersi definitivamente incrinati. Il rinnovo più volte trattato non è infine arrivato proprio a causa delle richieste economiche troppo elevate da parte del calciatore, così l'addio dopo nove stagioni. A meno di clamorosi stravolgimenti di mercato - secondo quanto riportato da As - l'esterno spagnolo dovrebbe approdare a Parigi a parametro zero. L''attaccante ha ricevuto diverse offerte dai più grandi top club d'Europa - dall'Italia con Milan e Juventus - ma quella parigina sarebbe la sua destinazione preferita.