Il PSG tenta Diego Costa: l’Atletico Madrid pensa a un ex Napoli per sostituirlo

L’arrivo di Luis Suarez potrebbe non essere l’ultimo colpo piazzato dall’Atletico Madrid in questa sessione di mercato. Molto dipenderà infatti dal futuro di Diego Costa. L’attaccante spagnolo di origini brasiliane è fortemente corteggiato dal Paris Saint-Germain che pensa a lui come prima punta da inserire in un tridente da sogno con Kylian Mbappé e Neymar. Prima, però, bisogna permettere ai Colchoneros di rimpiazzarlo.

SOSTITUTO

Secondo quanto riportato da AS, l’Atletico Madrid avrebbe individuato in un ex giocatore del Napoli il sostituto ideale di Diego Costa. Si tratta di Edinson Cavani. Il Matador, infatti, è attualmente senza squadra e potrebbe accettare la corte dei Colchoneros.