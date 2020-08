Il Real Madrid ci riprova: dopo Hazard, assalto a due gioielli del Chelsea

Il Real Madrid non lascia, anzi raddoppia. Verrebbe da riprendere il celebre show televisivo per descrivere la situazione dei Blancos, che continuano a sondare il terreno in casa Chelsea. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Don Balon, infatti, i madrileni avrebbero messo gli occhi su due gioielli dei Blues. Il primo è N’Golo Kanté, sul quale sarebbe presente anche la concorrenza dell’Inter. Il secondo nome è Andreas Christensen, difensore danese pronto a lasciare il club londinese dato il poco spazio ritagliatosi sotto la gestione di Frank Lampard. Il costo dell’operazione sarebbe di 40 milioni di euro.

PRECEDENTE

Il Real Madrid ci riprova dopo che un anno fa i Blancos erano riusciti a strappare Eden Hazard ai Blues. Un colpo importantissimo, anche se il rendimento del belga è stato condizionato pesantemente dagli infortuni e dal lungo periodo di adattamento al calcio spagnolo. Stavolta le Merengues sperano di essere più fortunate.