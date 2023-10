Il Real Madrid fa rotta su Alphonso Davies: l’apertura dell’agente

Il mancino canadese, classe 2000, non ha ancora rinnovato con il Bayern Monaco il contratto in scadenza nel giugno 2025 e qualora lo stallo permanesse il rischio concreto per i tedeschi è quello di dover mettere in vendita il proprio gioiello a 12 mesi dall’eventuale svincolo, oppure accettare di perdere il giocatore a zero un anno dopo.

Il Real monitora la situazione con attenzione e del resto non si tratterebbe certo del primo giocatore top a lasciare il Bayern a zero e neppure ad approdare al Bernabeu da svincolato. Secondo quanto riportato da 'As', Davies piace molto in particolare a Carlo Ancelotti, la cui permanenza al Real potrebbe però concludersi proprio al termine della stagione.

Di sicuro si sta parlando di uno dei migliori interpreti al mondo nel proprio ruolo per qualità, tecnica e potenza in rapporto alla giovane età, punto fermo della squadra di Tuchel oltre che della propria nazionale, con la quale ha partecipato a Qatar 2022. Nei piani della Casa Blanca Davies dovrebbe prendere il posto di Mendy, anch’egli a scadenza nel 2025.

Quel che è certo è che le trattative per il rinnovo di Davies con il Bayern sono in stallo, complici anche i cambiamenti societari attraversati dal club in estate. L’agente di Davies, Nedal Huoseh, è uscito allo scoperto in un’intervista a '365Scores Arabic’, affrontando anche l’argomento-Real Madrid: "Abbiamo iniziato a parlarne in estate, poi ci sono stati dei cambiamenti e la cosa è stata accantonata. Può essere che torneremo a confrontarci nei prossimi mesi. Sono sicuro che il Real sia uno dei club che vorrebbe ingaggiare Davies. Ha giocato con Alaba per tre anni, sono amici e so che si parlano spesso".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.