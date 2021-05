Il Real Madrid fa sul serio per Lautaro, Hakimi la carta in gioco

Il Real Madrid prepara il piano per l'assalto a Lautaro Martinez

La linea di austerity dettata da Steven Zhang è chiara: servono sacrifici, fare un passo indietro oggi per farne due in futuro col fine di aiutare un club in difficoltà economica. Il dettame si estenderà verticalmente nell’Inter, dal marketing alla squadra, passando per l’area sportiva e dunque al mercato. Dove, nel caso in cui arrivassero offerte irrinunciabili per i gioielli nerazzurri, il club sarebbe costretto ad ascoltarle. Tra questi Lautaro Martinez, corteggiato da diverso tempo dal Real Madrid, che avrebbe già approcciato con il nuovo agente dell’argentino, Alejandro Camano, nonché procuratore di Hakimi.