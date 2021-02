Il Real Madrid guarda in casa Atalanta (e Juventus): per il dopo Sergio Ramos c’è l’idea Romero

Si son visti da vicino nelle scorse ore, nella sfida di Champions League giocata a Bergamo. Ma tra Real Madrid e Cristian Romero potrebbe essere stato colpo di fulmine. Nella gara contro gli spagnoli nell’andata degli ottavi di Coppa, il difensore argentino dell’Atalanta si è reso protagonista dell’ennesima prestazione sontuosa della sua stagione confermando una crescita ormai palese.

Un miglioramento che non è passato inosservato proprio ai blancos che, stando a quanto riporta Fichajes, si sarebbero interessati a lui in modo molto forte. Il profilo di Romero sarebbe diventato un profilo ideale per gli uomini di mercato del Real Madrid in caso di addio di Sergio Ramos. I madrileni sarebbero addirittura pronti ad un blitz in estate. Nel caso in cui la trattativa diventasse realtà, però, oltre a convincere l’Atalanta, ci sarà da fare i conti anche con la Juventus detentrice del cartellino. Il difensore è passato in estate alla Dea con la formula del prestito biennale a 2 milioni. La sua valutazione attuale sarebbe salita a circa 20 milioni di euro.